متوسط سعر البنزين في كوريا يصل إلى 1900 وون للتر الواحد

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سجل متوسط سعر البنزين في كوريا الجنوبية ارتفاعا للأسبوع الثامن على التوالي بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا.ووفقا لموقع "أوبينت" الخاص بأسعار الوقود التابع لمؤسسة البترول الكورية، بلغ متوسط سعر البنزين في الأسبوع الثاني من مارس الجاري 1861.6 وون للتر الواحد، بارتفاع مقداره 97.6 وون مقارنة بالأسبوع الأسبق.وأشار الموقع إلى أن متوسط سعر البنزين للتر الواحد في سيول تجاوز ألفي وون، و1900 وون على مستوى البلاد، في النصف الثاني من الأسبوع الثاني من مارس.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها متوسط سعر البنزين في كوريا الجنوبية مستوى 1900 وون، منذ الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من عام 2013.وكان سعر اللتر الواحد من خام بترول دبي قد بلغ 122.8 دولار هذا الأسبوع، بارتفاع مقداره 16.6 دولار مقارنة بالأسبوع الماضي.وكانت الحكومة الكورية قد قررت يوم الثالث من مارس الجاري تمديد التخفيضات الضريبية على الوقود التي من المفترض أن تننتهي في نهاية أبريل، لمدة 3 أشهر حتى نهاية يوليو.