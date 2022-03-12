عرض حفل بي تي إس في سيول في دور السينما في 75 دولة

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أقامت فرقة "بي تي إس" حفلات غنائية في سيول لأول مرة منذ عامين ونصف، أي منذ أن أقامت حفلا في سيول في شهر أكتوبر من عام 2019 ضمن جولتها العالمية.وقالت وكالة "بيغ هيت" الترفيهية أمس الأحد إن حفل اليوم الثاني من حفلات الفرقة أول من أمس السبت تم عرضه على 3 آلاف و711 شاشة في دور السينما في 75 دولة ومنطقة حول العالم.وتم بث حفل اليوم الأول مباشرة يوم الخميس الماضي أيضا عبر الإنترنت.وقالت وكالة "بيغ هيت" إن حفلات الفرقة جذبت مليونين و465 ألف من معجبي الفرقة على مستوى العالم، بمن فيهم 45 ألفا من الجمهور الذين تجمعوا في استاد جام شيل الرئيسي في سيول، ومليون و20 ألف شخص عبر الإنترنت، و1.4 مليون شخص شاهدوا الحفل عبر شاشات السينما.وسوف تشارك الفرقة في حفل جوائز غرامي الـ 64 الذي سيقام في لاس فيغاس يوم الثالث من أبريل كمرشحة للفوز بجائزة أفضل أداء بوب ثنائي مجموعة.وسوف تقدم أربع حفلات مباشرة في لاس فيغاس في أيام الثامن والتاسع والخامس عشر والسادس عشر من أبريل.