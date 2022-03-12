يون يعين رئيسين للجنتي التوافق الشعبي والتنمية الاقليمية المتوازنة ضمن فريقه الانتقالي

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أعلن الرئيس الكوري المنتخب "يون صوك يول" عن تعيين "كيم هان كي" الرئيس السابق لحزب "تحالف السياسة الجديدة من أجل الديمقراطية" رئيسا للجنة التوافق الشعبي ضمن فريقه الانتقالي، و"كيم بيونغ جون" الأستاذ في جامعة "كوك مين" رئيسا للجنة الخاصة بالتنمية الإقليمية المتوازنة، ضمن فريقه الانتقالي.جاء هذا الاعلان خلال لقائه اليوم مع "آن تشول سو" رئيس حزب الشعب المعارض الصغير الذي سيقود الفريق الانتقالي، و"كوان يونغ سيه" نائب رئيس الفريق الانتقالي، و"وان هي ريونغ" رئيس لجنة التخطيط.ودعا "يون" رئيس الفريق الانتقالي "آن" ونائبه "كوان" إلى الإسراع في عملية نقل الأعمال من الحكومة الحالية، مؤكدا على ضرورة انتهاء العمل في تعيين أعضاء الفريق الانتقالي في غضون هذا الأسبوع.