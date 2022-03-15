السلطات الصحية الكورية تقول إن موجة كورونا ستبدأ في الانخفاض الأسبوع القادم

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قالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية إن المستويات المرتفعة الحالية من إصابات كورونا سوف تستمر ومن المتوقع أن تصل إلى ذروتها في منتصف الأسبوع القادم.وأوضحت رئيسة الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "جونغ أون كيونغ" أمس الاثنين، أن كوريا قد تشهد أكثر من 320 ألف إصابة هذا الأربعاء قبل أن تتحول إلى اتجاه هبوطي بعد أسبوع واحد.وأشارت إلى أن التوقعات وضعت ذروة الاتجاه الحالي فيما بين 16 و22 مارس عندما تزيد الإصابات عن 370 ألف حالة يوميا. ويذكر أن كوريا الجنوبية ظلت تسجل أكثر من 300 ألف حالة يوميا منذ الأربعاء الماضي، فيما عدا يوم الجمعة، كما أن معدلات الإصابة بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما وتحت سن 18 عاما، والذين لم يتم تطعيمهم بشكل كامل، آخذة في الارتفاع أيضا. وزادت أيضا معدلات انشغال الأسرّة في المستشفيات للمرضى المصابين بالفيروس ذوي الأعراض الخطيرة، حيث بلغت 61,9% على مستوى البلاد حتى الأسبوع الثاني من شهر مارس الجاري.وفي الوقت نفسه، قيّمت وكالة مكافحة الأمراض مستوى مخاطر كورونا في البلاد الأسبوع الماضي على أنه "مرتفع للغاية" للأسبوع الثاني على التوالي. كما تم تحديد التقييمات الإقليمية للعواصم والمناطق الأخرى لتكون على أعلى مستوى.