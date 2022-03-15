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السياسية

تأكيد 19 حالة من الأمراض الالتهابية النادرة المرتبطة بكورونا لدى القاصرين

Write: 2022-03-15 09:55:26

أكدت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية 19 حالة إصابة بمرض التهابي نادر مرتبط بفيروس كورونا لدى الأطفال.

وقالت الوكالة إن من بين 56 حالة مشتبه فيها تم الإبلاغ عنها منذ مايو من العام الماضي، تم تحديد 19 حالة على أنها متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة المرتبطة بالفيروس.

وهذا المرض، المعروف اختصارا أيضا باسم "إم آي إس سي"، هو حالة يمكن أن تلتهب فيها أجزاء مختلفة من الجسم، وتظهر خلالها أعراض الحمى وآلام البطن والإسهال.

وقد تم التأكد من تعافي جميع المرضى الـ19 دون أي ملاحظات غير عادية حتى الآن.
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