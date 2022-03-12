الولايات المتحدة والصين تناقشان قضايا كوريا الشمالية وروسيا

Photo : KBS News

أجرى مستشار الأمن القومي الأمريكي "جيك سوليفان" محادثات أمس الاثنين مع كبير الدبلوماسيين الصينيين "يانغ جيتشي" لمناقشة مختلف القضايا، بما في ذلك كوريا الشمالية والغزو الروسي لأوكرانيا.وعقد سوليفان اجتماعا لمدة سبع ساعات في روما عاصمة إيطاليا مع يانغ الذي يشغل منصب عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي الصيني، ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية في الحزب.وقال مسؤول أمريكي كبير في تصريحات صحفية أمس إن الولايات المتحدة لديها مخاوف جدية بشأن الإجراءات التصعيدية الأخيرة من كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن سوليفان كان واضحا مع المسؤول الصيني يانغ، ليس فقط بشأن تلك المخاوف، ولكن أيضا بشأن الخطوات اللازمة في هذه اللحظة والعمل الذي تأمل الولايات المتحدة في أن تكون قادرة على تنسيقه مع الصين.وأضاف أن الولايات المتحدة والصين تعاونتا في الماضي لحل قضية كوريا الشمالية، وأن الولايات المتحدة تتعاون بشكل وثيق مع كوريا الجنوبية واليابان أيضا. وأضاف المسؤول أن الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية، سونغ كيم، سيلتقي بنظيره الصيني ليو شياو مينغ في المستقبل القريب لمناقشة الإجراءات التفصيلية في هذا الشأن.وكان البيت الأبيض فقد أصدر بيانا قال فيه إن سوليفان أثار مجموعة من القضايا في العلاقات الأمريكية الصينية، مع إجراء مناقشات جوهرية بشأن حرب روسيا ضد أوكرانيا.