66% زيادة في تجارة سيول وواشنطن بعد 10 سنوات من اتفاقية التجارة الحرة

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يصادف اليوم الثلاثاء الذكرى السنوية العاشرة على اتفاقية التجارة الحرة الثنائية بين كورياالجنوبية والولايات المتحدة، حيث دخلت الاتفاقية التجارية حيز التنفيذ في مثل هذا اليوم من شهر مارس من عام 2012.ووفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية ارتفع حجم التجارة الثنائية في السلع بنسبة 66,1% خلال العقد الماضي، ليصل إلى 169,1 مليار دولار في العام الماضي، بعدما كان حوالي 100 مليار دولار في عام 2011 قبل دخول اتفاقية التجارة الحرة الكورية الأمريكية حيز التنفيذ.وشكلت السلع الأمريكية ما نسبته 9,3% في عام 2011، لكن هذا الرقم نما إلى 13,4% في العام الماضي، مما رفع الولايات المتحدة إلى ثاني أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية.وبعد دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ، نمت صادرات كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة بنسبة 61%، بينما زادت وارداتها من الولايات المتحدة بنسبة 69%.وقد حافظت كوريا الجنوبية على فائضها التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذه الفترة، حيث ارتفع الفائض من 15,2 مليار دولار في عام 2012، إلى 22,7 مليار دولار في العام الماضي.