يون يعقد اجتماعا ثنائيا مع مون غدا الأربعاء

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سيعقد الرئيس الكوري المنتخب "يون صوك يول" اجتماعا ثنائيا مع الرئيس "مون جيه إين" غدا الأربعاء في المكتب الرئاسي.وصرحت "كيم أون هي" المتحدثة باسم الرئيس المنتخب اليوم الثلاثاء بأن "يون" سيعقد اجتماع غداء مع الرئيس "مون" في اليوم التالي دون حضور مساعديه.كما حدد المكتب الرئاسي موعد اجتماع الغداء بين الرئيسين في الساعة 12 من ظهر الغد الأربعاء.وخلال الاجتماع، من المتوقع أن يطلب "يون" إصدار عفو خاص عن الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك" الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 17 عاما بتهمة الاختلاس والرشوة. وأضافت المتحدثة أن "يون" فكر منذ فترة طويلة في طلب هذا العفو الخاص، معربة عن أملها في أن يكون الاجتماع فرصة لتعزيز الوحدة الوطنية والمصالحة.