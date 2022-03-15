الرئيس الكوري المنتخب يجري محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني

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اتفق الرئيس الكوري المنتخب "يون صوك يول" مع رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" على تعميق العلاقات بين البلدين، وذلك في محادثات هاتفية جرت بينهما أمس الاثنين.وصرحت "كيم أون هي" المتحدثة باسم "يون" في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بأن يون تحدث مع جونسون عبر الهاتف لمدة 15 دقيقة لمناقشة القضايا العالمية المشتركة والأهداف الثنائية. واتفق الجانبان على أهمية التعاون مع الولايات المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية وسط التوتر المتزايد في شبه الجزيرة الكورية بعد سلسلة إطلاق الصواريخ من قبل كوريا الشمالية.وأضافت المتحدثة أن يون وجونسون اتفقا على أن الغزو الروسي لأوكرانيا يمثل تهديدا للقيم التي تشترك فيها كوريا الجنوبية وبريطانيا، بالإضافة إلى أنه هجوم على الحرية والديمقراطية.كما اتفق الجانبان على السعي لعقد لقاء شخصي بمجرد أن يتولى يون منصبه.ووفقا لمقر رئاسة الوزراء البريطانية، "داونينغ ستريت"، أعرب يون عن قلقه بشأن تجارب الصواريخ الكورية الشمالية، وقال جونسون إن المملكة المتحدة ستواصل الحفاظ على موقف متشدد في مجلس الأمن، فيما يتعلق بهذا الشأن.