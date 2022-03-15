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السياسية

إصابات كورونا في كوريا تتجاوز 360 ألفا

Write: 2022-03-15 10:47:21

إصابات كورونا في كوريا تتجاوز 360 ألفا

Photo : YONHAP News

ارتفع عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أكثر من 360 ألف حالة، مع تجاوز إجمالي عدد حالات الإصابة التراكمية في البلاد مستوى سبعة ملايين.

وصرحت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء بأنه تم اكتشاف 362

ألفا و338 إصابة طوال يوم أمس. ووسط ارتفاع عدد الإصابات، ارتفع أيضا عدد المرضى ذوي الحالات الحرجة وعدد الوفيات إلى مستويات قياسية.

وأوضحت الوكالة أن عدد المرضى المصابين بأعراض خطيرة ارتفع بمقدار 38، ليصل إلى مستوى جديد بلغ ألفا و196.

وقد ظل الرقم فوق مستوى ألف لليوم الثامن على التوالي.

كما ارتفع عدد الوفيات بسبب الإصابة بالفيروس إلى مستوى يومي جديد بلغ 293 حالة وفاة، ووصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في كوريا إلى عشرة آلاف و888 حالة وفاة، بينما بلغ معدل الوفيات 0,15%.
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