أسعار الصادرات والواردات في كوريا تصل لأعلى مستوى منذ عشر سنوات

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ارتفعت أسعار الصادرات والواردات في كوريا الجنوبية في شهر فبراير الماضي لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من عشر سنوات، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام والمواد الخام.ووفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، وصل مؤشر أسعار الصادرات في كوريا الجنوبية إلى 118,21 نقطة الشهر الماضي، بزيادة 2,1% مقارنة بالشهر الأسبق.ووصل المؤشر إلى أعلى مستوياته منذ يونيو 2016 وارتفع بنسبة 20,3% مقارنة بالعام الماضي. كما ارتفع مؤشر أسعار الواردات بنسبة 3,5% على أساس شهري في فبراير، ليصل إلى 137,34%، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر من عام 2012.وبالمقارنة مع العام الماضي، قفز المؤشر بنسبة 29,4%.وأرجع البنك المركزي الكوري هذه الزيادات في أسعار الاستيراد والتصدير إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، حيث قفز سعر خام دبي، القياسي بالنسبة لكوريا الجنوبية، بنسبة 10,7% في شهر فبراير.