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السياسية

سيول وواشنطن وطوكيو تحث بيونغ يانغ على العودة إلى الحوار

Write: 2022-03-15 12:08:42Update: 2022-03-15 14:30:57

سيول وواشنطن وطوكيو تحث بيونغ يانغ على العودة إلى الحوار

Photo : Getty Images Bank

أجرى المبعوثون النوويون من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان محادثات هاتفية حثوا خلالها كوريا الشمالية على العودة إلى الحوار، ونددوا أيضا بتجاربها الصاروخية الأخيرة.
وقالت وزارة الخارجية الكورية في سيول إن المبعوث النووي "نوه كيو دوك" أجرى محادثات هاتفية أمس الاثنين مع نظيريه الأمريكي "سونغ كيم" والياباني "تاكيهيرو فوناكوشي".
وندد المبعوثون النوويون الثلاثة السلسلة الأخيرة من إطلاقات كوريا الشمالية لصواريخ باليستية، ووصفوها بأنها انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي.
كما دعوا كوريا الشمالية إلى التوقف عن ممارسة الأعمال التي تثير عدم الاستقرار الأمني وتتسبب في زيادة حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة المحيطة بها.
واتفق المسؤولون الثلاثة على التعاون الوثيق بين بلدانهم في مواجهة استفزازات كوريا الشمالية النووية والصاروخية.
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