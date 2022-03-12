وزير خارجية كوريا يشارك في اجتماع وزراء خارجية الناتو والدول الآسيوية والباسيفيكية

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وجه "ينس ستولتنبرغ" الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، "ناتو"، دعوة لوزير الخارجية الكوري "جونغ أوي يونغ" للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف الناتو والدول الآسيوية والباسيفيكية الذي يخطط حلف الناتو لعقده في أوائل شهر أبريل القادم في العاصمة البلجيكية بروكسل.جاء توجيه هذه الدعوة خلال مكالمة هاتفية جرت أمس الاثنين بين الوزير الكوري "جونغ" والأمين العام لحلف الناتو "ستولتنبرغ"، حيث قال الوزير "جونغ" إنه سيدرس بجد المشاركة في الاجتماع بعد تلقيه الدعوة الرسمية.وكان حلف الناتو قد عين كوريا الجنوبية شريكا عالميا له في عام 2006، وتعاون الجانبان منذ ذلك الحين في مجالات الإنترنت، والحد من الانتشار النووي، ومكافحة الإرهاب، والحد من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وغيرها من المجالات المختلفة.وندد "جونغ" و"ستولتنبرغ" بالغزو الروسي لأوكرانيا، ووصفاه بأنه انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة، وحرمة وسيادة وسلامة أراضي دولة عضو في الأمم المتحدة.وقال "جونغ" إن كوريا الجنوبية بصفتها دولة عضوا مسؤولة في المجتمع الدولي تشارك في العقوبات الدولية ضد روسيا والمساعدات الإنسانية لأوكرانيا.