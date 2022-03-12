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السياسية

كوريا ترسل إمدادات عسكرية غير قتالية إلى أوكرانيا

Write: 2022-03-15 13:29:12Update: 2022-03-15 14:32:08

كوريا ترسل إمدادات عسكرية غير قتالية إلى أوكرانيا

Photo : KBS News

قررت كوريا الجنوبية إرسال إمدادات عسكرية غير قتالية إلى أوكرانيا.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع "بو سونغ تشان" في موجز صحفي اليوم الثلاثاء أن الحكومة الكورية قررت إرسال شحنة بقيمة مليار وون، تشمل 12 نوعا من الإمدادات العسكرية غير القتالية، مثل الخوذات المضادة للرصاص، والبطانيات، والإمدادات الغذائية الطارئة، والأسرّة الميدانية.
وأضاف المتحدث أن الحكومة الكورية تجري حاليا مشاورات مع الأطراف ذات الصلة بشأن كيفية نقل تلك الإمدادات إلى أوكرانيا.
وقال مسؤول في الجيش الكوري إنه من المخطط أن يتم إرسال تلك الإمدادات في غضون هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم.
الجدير بالذكر أن أوكرانيا كانت قد طلبت من دول العالم، بما في ذلك كوريا الجنوبية، تقديم مساعدات عسكرية وإنسانية لها منذ تعرضها للغزو الروسي قبل أكثر من أسبوعين. 
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