سيول وواشنطن تراقبان التطورات ذات الصلة بتجربة بيونغ يانغ إطلاق صاروخ آخر

Photo : KBS News

قالت هيئة الأركان المشتركة في سيول إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعملان معا للاستعداد بشأن احتمال قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات وإجراء تجربة نووية.وأضافت في موجز صحفي اليوم الثلاثاء أن السلطات الاستخباراتية الكورية الجنوبية والأمريكية تتابع عن كثب وتراقب التطورات ذات الصلة، وأن سيول وواشنطن على أهبة الاستعداد لمواجهتها.وبشأن التقارير التي تحدثت عن تركيب هيكل خرساني كبير في مطار سون آن في بيونغ يانغ، رفض مسؤول في هيئة الأركان المشتركة تأكيد صحة ذلك، لكنه أكد على أن الهيئة تراقب عن كثب الهيكل الخرساني.وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صواريخ باليستية جديدة عابرة للقارات من مطار سون آن يوم السابع والعشرين من شهر فبراير الماضي، ويوم الخامس من مارس الجاري، لاختبار أدائها.وقال تقرير بثه راديو صوت أمريكيا اليوم إنه تم رصد هيكلين خرسانين ضخمين في مطار سون آن في يونغ يانغ، من خلال صور التقطها قمر اصطناعي مملوك لشركة "بلانت لابس" يوم الثاني عشر من مارس الجاري.ويصل عرض هيكلين خرسانين مرصودين إلى 50 مترا، وطولهما إلى 220 مترا و100 متر على التوالي.وقال صوت أمريكا إن الهيكلين الخرسانين قد يتم استخدامهما كدعامات لإطلاق صواريخ من مركبات متحركة.