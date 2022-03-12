رصد هياكل خرسانية في مطار بيونغ يانغ يفترض أنها ستستخدم في إطلاق صواريخ

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وسط تكهنات تفيد بأن كوريا الشمالية تستعد لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات قريبا، تبين أنه تم إنشاء هياكل خرسانية كبيرة في مطار سون آن في بيونغ يانغ يومي الثامن والتاسع من مارس الجاري، مما لفت الانتباه إلى أهميته.وقال تقرير بثه راديو صوت أمريكا اليوم الثلاثاء إنه تم رصد هيكلين خرسانين كبيرين في شمال مطار سون آن من خلال صور التقطها قمر اصطناعي تابع لشركة "بلانت لابس" يوم السبت الماضي.ويصل عرض الهيكلين الخرسانين إلى 50 مترا، وطولهما إلى 220 مترا و100 متر على التوالي.وأوضح التقرير أن هذين الهيكلين يفترض أنهما سيُستخدمان كدعائم لإطلاق صواريخ من مركبات متحركة.وقد أطلقت كوريا الشمالية صواريخ باليستية يوم السابع والعشرين من فبراير الماضي ويوم الخامس من مارس الجاري لاختبار أداء الصواريخ الباليستية الجديدة العابرة للقارات من طراز "هوا صنغ - 17".وكانت كوريا الشمالية قد قامت بإنشاء هياكل خرسانية على الأرض لتستخدم كدعائم لإطلاق صواريخ من مركبات متحركة منصوبة عليها، منها الصواريخ الباليستية العابرة للقارات من طراز "هوا صنغ - 14"، في شهر يوليو من عام 2017، والصواريخ الباليستية الأخرى العابرة للقارات من طراز "هوا صنغ - 15" في شهر نوفمبر من نفس العام.