العزلة الاجتماعية في كوريا تسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق

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تبين أن 1 من 3 كوريين ليس لديه من يساعده عند تعرضه لحالة طارئة، كما تبين أن معدل السمنة في كوريا شهد زيادة نتيجة لانخفاض الأنشطة خارج المنزل الناجم عن انتشار فيروس كورونا.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية حول جودة حياة الشعب لعام 2021، بلغ معدل العزلة الاجتماعية 34.1% في العام الماضي، بزيادة نسبتها 6.4% مقارنة بالعام الأسبق، مسجلا بذلك أعلى مستوياته على الإطلاق منذ أن بدأ جمع البيانات ذات الصلة في عام 2009.وأشار التقرير إلى أن معدل العزلة الاجتماعية للرجال بلغ 36.6%، فيما بلغ معدل العزلة للنساء 31.6%.كما أشار التقرير إلى أنه كلما تقدم الشخص في العمر، كلما أصبح أكثر عزلة، حيث بلغ معدل العزلة الاجتماعية لدى المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما، 41.6%.وأرجعت هيئة الإحصاءات السبب الرئيسي في ارتفاع معدل العزلة الاجتماعية إلى الحد من التجمعات المباشرة وجها لوجه بسبب انتشار فيروس كورونا.وقال التقرير إن متوسط عدد أيام السفر للسياحة في كوريا لكل فرد بلغ 5.8 يوم في المتوسط خلال عام 2020، بانخفاض نسبته حوالي 50% مقارنة بالعام الأسبق.وانخفض معدل المشاركة في الأنشطة التطوعية في العام الماضي بنسبة 50% أيضا بالمقارنة مع العام الأسبق، ليصل إلى 8.4%.ومن ناحية أخرى، ارتفع معدل السمنة بسبب العمل من المنزل والدراسة عن بُعد، حيث بلغ معدل السمنة في عام 2020 38.3%، بزيادة نسبتها 4.5% مقارنة بالعام الأسبق.