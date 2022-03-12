تطبيق الإعفاء من العزل الذاتي على الوافدين من الخارج المطعمين بالكامل بأثر رجعي

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اعتبارا من يوم الاثنين القادم، سيتم إعفاء المسافرين الوافدين من الخارج الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا وسجلوا تطعيماتهم في كوريا الجنوبية، من العزل الذاتي.وصرح مسؤولون في القطاع الصحي بأن هذه القاعدة ستطبق أيضا بأثر رجعي على الوافدين قبل يوم الاثنين، مما يعني أن هؤلاء الأشخاص سيحتاجون فقط إلى عزل أنفسهم حتى يوم الأحد.وأوضح "كو جيه يونغ" المسؤول الكبير في المقر المركزي لمكافحة الأمراض أمس الثلاثاء، أن المسافرين القادمين من الخارج الذين تم تطعيمهم في بلد آخر غير كوريا الجنوبية سيحتاجون إلى تسجيل تطعيمهم في العيادات الصحية المحلية.وتشمل المستندات المطلوبة اسم الشخص وتاريخ الميلاد ونوع اللقاح وتاريخ التطعيم والجهة التي أجرته.ويجب أن يكون اللقاح من بين اللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.ولن يتم تطبيق ذلك الإعفاء بأثر رجعي على الأشخاص الذين لم يسجلوا تطعيماتهم الخارجية في كوريا الجنوبية.