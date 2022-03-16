يون يزور منطقة أول جين التي دمرتها حرائق الغابات ويتعهد بتقديم الدعم

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سافر الرئيس الكوري المنتخب "يون صوك يول" يوم أمس الثلاثاء إلى منطقة "أول جين" الساحلية الشرقية التي دمرتها حرائق الغابات، وتعهد بتقديم الدعم الفوري لها.وخلال لقائه مع السكان النازحين في أحد المراكز المجتمعية، تعهد "يون" بزيادة حجم الدعم، بما في ذلك التبرعات، لضمان عدم حدوث انتكاسات في جهود الإنعاش.وفي إشارة إلى إعلان الرئيس "مون جيه إين" تلك المنطقة كمنطقة كوارث خاصة، قال يون إنه سيعمل مع الحكومة الحالية، وبمجرد توليه منصبه ستتم مراجعة القواعد الحالية بشأن دعم الدولة للمساعدة في تخفيف قلق الضحايا المتضررين. كما أكد على الإنصاف في التعويضات، وقال إن إنعاش الاقتصاد المحلي لا يقل أهمية عن أعمال الإنعاش، وتعهد ببذل الجهود لاستئناف بناء مفاعلين نوويين في "أول جين"، وهما "شين هانول" رقما 3 و4.كما تفقد الرئيس المنتخب الأضرار الناجمة عن الحرائق، وتم إطلاعه من قبل حاكم المقاطعة ورئيس دائرة الغابات الكورية على تفاصيل الوضع. وطالب يون بترميم الغابات ومنع حدوث انهيارات أرضية، وكذلك منع الرماد من تلويث مياه الأنهار.