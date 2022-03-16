كوريا تخفض التحذير من السفر لأجزاء من إثيوبيا مع انحسار الحرب هناك

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خفضت وزارة الخارجية الكورية أمس الثلاثاء التحذير من السفر إلى أجزاء من إثيوبيا، حيث استقرت الحرب الأهلية هناك إلى حد ما في الأسابيع الأخيرة.وتنطبق القيود المخففة على العاصمة "أديس أبابا" ومدينة "دير داوا" وعدد قليل من المقاطعات الجنوبية الغربية.وبالنسبة لهذه المناطق، لم يتبق سوى تحذير خاص يتعلق بوباء كورونا.وقد ظلت بقية المناطق هناك، بما في ذلك مناطق "تيغراي" و"سومالي" و"عفار"، والمناطق المتاخمة لكينيا وجنوب السودان، تحت المستوى 3، وهو ثاني أعلى مستوى في نظام الوزارة الكورية للتحذير من السفر والمكون من أربع مستويات.وكانت كوريا قد قررت في شهر نوفمبر الماضي رفع مستوى التحذير من السفر إلى المستوى 3 لجميع مناطق إثيوبيا، حيث يُنصح الذين يرغبون بالسفر إلى تلك المناطق بإلغاء أو تأجيل خططهم للسفر. كما يُنصح الكوريون المقيمون في تلك المناطق بالإجلاء ما لم يكن لديهم عمل عاجل يمنعهم من المغادرة.وقد رفع البرلمان الإثيوبي الشهر الماضي حالة الطوارئ في البلاد قبل ثلاثة أشهر مما كان متوقعا.