سيول تقول إن كوريا الشمالية فشلت في إطلاق قذيفة مجهولة الهوية

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قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة مجهولة الهوية في الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء من منطقة "سون آن" في بيونغ يانغ، ولكن يبدو أن الإطلاق قد انتهى بالفشل بعد وقت قصير من إقلاع القذيفة.وأضافت الهيئة أن سلطات الاستخبارات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجري حاليا تحليلات إضافية حول ما إذا كانت القذيفة المطلقة صاروخا باليستيا عابر للقارات، نظرا لأن بيونغ يانغ قد قامت بإطلاق صواريخ باليستية من منطقة "سون آن" في الآونة الأخيرة لاختبار أداء صواريخها الباليستية العابرة للقارات.وكان تلفزيون "إن إتش كي" الياباني قد قال إن كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ باليستي في الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم.