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الدولية

فيتنام تستأنف إعفاءات التأشيرة للسياح من 13 دولة منها كوريا الجنوبية

Write: 2022-03-16 11:36:45Update: 2022-03-16 11:40:55

فيتنام تستأنف إعفاءات التأشيرة للسياح من 13 دولة منها كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

قررت الحكومة الفيتنامية استئناف سياسة الإعفاء من التأشيرة للسياح الوافدين من 13 دولة، بما في ذلك كوريا الجنوبية، بعد عامين من تعليقها.
وقالت وكالة الأنباء الفيتنامية "في إن إكسبرس"، إنه تم اتخاذ هذا القرار ضمن الجهود الرامية إلى تنشيط صناعة السياحة في فيتنام.
وتشمل قائمة تلك الدول الثلاث عشرة كلا من: بيلاروسيا والدانمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والنرويج وروسيا وإسبانيا والسويد وبريطانيا، بالإضافة إلى كوريا الجنوبية.
وبموجب هذا القرار، سيُسمح لمواطني هذه الدول بزيارة فيتنام لمدة 15 يوما بدون تأشيرة بغض النظر عن نوع جواز السفر والغرض من الزيارة.
كما قررت فيتنام السماح للزوار من الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا، باستثناء الفلبين وبروناي وميانمار، بالبقاء فيها لمدة 30 يوما بدون تأشيرة.
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