الولايات المتحدة ترغب في توسيع صادرات السيارات والمنتجات الزراعية إلى كوريا

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قالت الممثلة التجارية الأمريكية "كاثرين تاي" إن الولايات المتحدة ترغب في توسيع صادراتها من السيارات والمنتجات الزراعية إلى كوريا الجنوبية.وجاءت تصريحات "تاي" خلال حدث استضافته منظمات التجارة الأمريكية والكورية الجنوبية أمس الثلاثاء، للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة على سن اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكوريا.وفي الحدث الذي أقيم في واشنطن، قالت المسؤولة الأمريكية إنه على مدار العقد الماضي، نمت صادرات الولايات المتحدة من السلع والخدمات إلى كوريا الجنوبية بنسبة تزيد عن 17%، لتصل إلى ما يقرب من 70 مليار دولار. وأوضحت "تاي" أن صادرات السيارات الأمريكية إلى كوريا الجنوبية زادت، مما جعلها خامس أكبر سوق للسيارات أمريكية الصنع، لكن لا تزال هناك احتمالات لتوسيع فرص تصدير السيارات. وشددت على الحاجة إلى تعزيز التعاون بين الحكومتين للتغلب على الحواجز التي تقوض تلك الفرص.وقالت "تاي" أيضا إن الواردات الزراعية الأمريكية نمت بنسبة 35 في المائة في العقد الماضي حيث أصبحت كوريا الجنوبية الوجهة الأولى لتصدير لحوم الأبقار الأمريكية. وأضافت أنه على الرغم من هذا النجاح، فإنه لا يزال هناك مجال لتنمية سوق المنتجات الزراعية الأمريكية في كوريا الجنوبية، بما في ذلك خلق بيئة تنظيمية تسهل الوصول إلى التقنيات الحيوية الزراعية.