يون يرسل مبعوثين خاصين إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي

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قرر الرئيس الكوري المنتخب "يون صوك يول" إرسال مبعوثين خاصين إلى الولايات المتحدة وأوربا.ووفقا لمسؤول مقرب من "يون"، أمس الثلاثاء، يدرس الرئيس المنتخب اختيار النائب البرلماني "بارك جين" من حزب "قوة الشعب"، لرئاسة الوفد إلى الولايات المتحدة. وأضاف المسؤول أن المبعوث إلى الاتحاد الأوربي لم يتم اختياره بعد، لكن "يون" يدرس المرشحين المحتملين. ومن المرجح أن يرسل "يون" أولئك المبعوثين في أوائل أو منتصف شهر أبريل القادم.وسوف يقرر الرئيس المنتخب فيما بعد ما إذا كان سيرسل مبعوثين خاصين إلى الصين واليابان وروسيا. ويفكر يون في عدم إرسال مبعوثين خاصين إلى هذه البلدان، خاصة إلى روسيا، بسبب غزوها لأوكرانيا.