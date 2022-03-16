إلغاء اجتماع يون ومون بسبب عدم اكتمال المناقشات على مستوى العمل

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تم إلغاء الاجتماع الذي كان مقررا له اليوم بين الرئيس المنتخب "يون صوك يول" والرئيس "مون جيه إين". وقالت المتحدثة باسم الرئاسة "بارك كيونغ مي"، كما قال مكتب "يون"، اليوم الأربعاء، إنه تم إلغاء الاجتماع لأن المناقشات على مستوى العمل قبل الاجتماع لم تكتمل بعد. وأضافت "بارك" أنه ستتم إعادة تحديد موعد الاجتماع لاحقا.وأضاف الجانبان أنهما سيواصلان المناقشات على مستوى العمل.وكان من المقرر أن يعقد يون ومون اجتماع غداء فردي في الساعة 12 ظهر اليوم الأربعاء في المكتب الرئاسي، في أول اجتماع مباشر بينهما منذ إجراء الانتخابات الرئاسية.وخلال الاجتماع، كان من المتوقع أن يطلب يون إصدار عفو خاص عن الرئيس السابق لي ميونغ باك، الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 17 عاما بتهمة الاختلاس والرشوة.