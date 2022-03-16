كوريا تضيف أكثر من مليون وظيفة في فبراير في أكبر نمو منذ 22 عاما

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أضافت كوريا الجنوبية أكثر من مليون وظيفة في شهر فبراير الماضي، لتسجل أكبر نمو في الوظائف منذ 22 عاما. ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ عدد العاملين في البلاد 27,4 مليون شخص في فبراير، بزيادة مقادرها مليون و30 ألفا، أي بنسبة 3,9% مقارنة بالعام الماضي.وتعد هذه أكبر زيادة على أساس سنوي في إحصاء الوظائف الشهرية منذ فبراير من عام 2000، عندما تمت إضافة مليون و360 ألف وظيفة، بعد تعافي الاقتصاد الكوري من الأزمة المالية الآسيوية حينذاك.وقد سجلت كوريا نموا في الوظائف للشهر الثاني عشر على التوالي وأضافت أكثر من مليون وظيفة للشهر الثاني على التوالي. وارتفع معدل التوظيف لمن تزيد أعمارهم عن 15 عاما بنسبة 2% على أساس سنوي، ليصل إلى 60,6% الشهر الماضي، وهو أعلى معدل في أشهر فبراير منذ أن بدأت الحكومة الكورية في تجميع البيانات ذات الصلة في يوليو 1982.وانخفض معدل البطالة بمقدار 1,5 نقطة مئوية على أساس سنوي، ليصل إلى 3,4%، مع انخفاض إجمالي عدد العاطلين عن العمل بحوالي 400 ألف، ليصل إلى 954 ألفا.