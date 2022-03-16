الولايات المتحدة تجري مناورات جوية في البحر الأصفر

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أجرت الولايات المتحدة تدريبات جوية على متن حاملة طائرات في البحر الأصفر، أمس الثلاثاء، وسط مؤشرات تدل على قرب إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي جديد عابر للقارات.وصرح الأسطول السابع الأمريكي أمس في منشور على موقعه على الإنترنت بأن القيادة الأمريكية للمحيطين الهندي والهادئ أجرت مناورات جوية على متن حاملة طائرات في البحر الأصفر، حيث حشدت طائرات مقاتلة من مجموعة "يو إس إس أبراهام لنكولن سترايك" جنبا إلى جنب مع طائرات القوات الجوية الإقليمية الأخرى. وأصدرت وحدة البحرية الأمريكية أيضا صورة لمقاتلة شبحية من طراز"إف-35 سي" وهي تقلع من على سطح حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لنكولن" في المياه قبالة الفلبين، لإجراء المناورات الجوية بعيدة المدى فوق البحر الأصفر.ونُفذت هذه التدريبات في المجال الجوي الدولي، واستكملت الزيادات المعلنة سابقا في الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع في البحر الأصفر، فضلاً عن تعزيز وضع الدفاع الصاروخي الباليستي الإقليمي في شبه الجزيرة الكورية.وأضاف الأسطول السابع أن هذه المناورات تظهر عزم الولايات المتحدة والتزامها تجاه حلفائها الإقليميين.