لا احتمال باختيار الرئيس المنتخب يون مقر الرئاسة الحالي كمقر لمكتبه

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صرحت "كيم أون هيه" المتحدثة باسم الرئيس الكوري المنتخب "يون صوك يول" اليوم الأربعاء، بأن الفريق الانتقالي الرئاسي يراجع العديد من المواقع المرشحة لمكتب الرئيس "يون"، بما في ذلك منطقة "يونغ سان" في سيول، لاختيار واحد منها ليكون مقرا جديدا للرئاسة، مشيرة إلى أنه ليس هناك أي احتمال لأن يختار الرئيس المنتخب "يون" مقر الرئاسة الحالي.وأوضحت "كيم" أن سبب إعلان الرئيس المنتخب "يون" عن إيجاد مقر جديد لرئاسته بخلاف مقر الرئاسة الحالي يعود إلى إرادته القوية وطويلة الأمد للتواصل مع جماهير الشعب من خلال التواصل المباشانخراط.وقالت إن اختيار مكان لإقامة مقر فيه لأعمال الرئيس ليس أمرا سهلا، لكنها أضافت أن الرئيس المنتخب "يون" سيبدأ أعماله كرئيس جديد للبلاد يوم العاشر من مايو القادم في مكتب رئاسة جديد.ويذكر أن فريق الانتقال الرئاسي يفكر بجدية في نقل المكتب الرئاسي إلى المبنى الذي يضم وزارة الدفاع في منطقة "يونغ سان".