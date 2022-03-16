رئيس الوزراء الكوري يقوم بجولة تشمل تركيا وقطر بدءا من الغد الخميس

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يقوم رئيس الوزراء الكوري "كيم بو كيوم" بجولة تشمل كلا من تركيا وقطر خلال الفترة من يوم السابع عشر وحتى الحادي والعشرين من مارس الجاري.وتأتي هذه الجولة ضمن السعي لتوسيع آفاق التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة، وتنمية علاقات الود بين كوريا الجنوبية وكل من تركيا وقطر.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس وزراء كوري بزيارة لتركيا منذ تسع سنوات ولقطر مند 3 سنوات.وفي أثناء إقامته في تركيا خلال الفترة من يوم السابع عشر وحتى التاسع عشر من مارس، سيحضر رئيس الوزراء "كيم" حفل افتتاح الجسر المعلق الجديد "تشاناكالي 1915"، وهو أطول جسر معلق في العالم، والذي تم بناؤه بمناسبة الذكرى المئوية على تأسيس جمهورية تركيا، بناء على دعوة تلقاها من الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان". وقد قامت ببناء هذا الجسر المعلق عبر مضيق الدردنيل الذي يصل طوله إلى 3 آلاف و563 مترا، شركتا "إس كي" و"ديه ليم" الكوريتان بالتعاون مع شركات تركية.ثم يتوجه "كيم" إلى قطر لإجراء محادثات مع عدد من المسؤولين القطريين، بمن فيهم رئيس الوزراء "خالد بن خليفة بن عبد العزيز"، ويبحث معهم سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي، خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية.