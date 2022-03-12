جدل حول تعهد الرئيس المنتخب بإلغاء وزارة المساواة بين الجنسين

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يتزايد الجدل حاليا في المجتمع الكوري حول ما إذا كان الرئيس المنتخب "يون صوك يول" سيفي بتعهداته التي أطلقها خلال حملاته الانتخابية بشأن إلغاء وزارة المساواة بين الجنسين.وقد ظلت تلك الوزارة مصدرا للجدل خلال السنوات الإحدى والعشرين الماضية منذ تأسيسها مع انطلاق حكومة الرئيس الأسبق "كيم ديه جونغ" في شهر يناير من عام 2001، لكي تقوم بدور في رفع مكانة المرأة إلى المستوى الذي يتمتع به الرجال في المجتمع الكوري.ولم يطرأ أي تغيير على الدور الذي تقوم به الوزارة خلال الـ21 سنة الماضية، لكن أعمالها المتعلقة برعاية الأطفال والأسرة والشباب تعرضت لتغييرات عديدة كلما تغير الحكم في البلاد.وقد شهدت كوريا نفس هذا الجدل من قبل في عام 2008 عندما تم انتخاب الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك" الذي تعهد أيضا بإلغاء وزارة المساواة بين الجنسين خلال حملاته الانتخابية، لكنه لم ينجح في إلغائها بسبب المعارضة الشديدة، ومن ثم قام فقط بتقليل حجمها.وتبلغ ميزانية وزارة المساواة بين الجنسين لهذا العام تريليونا و465 مليار وون، أي 0.24% فقط من إجمالي قيمة ميزانية الحكومة، محتلة بذلك المرتبة الأقل من حيث قيمة الميزانية من بين 18 وزارة.