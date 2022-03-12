دول في منظمة التجارة العالمية تصدر بيانا مشتركا يندد بروسيا

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أصدرت بعض الدول الأعضاء الرئيسية في منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوربي وكندا وأستراليا ونيوزلندا وبريطانيا، بيانا مشتركا بشأن روسيا، أمس الثلاثاء.ونددت هذه الدول في بيانها المشترك بلهجة شديدة بالغزو الروسي لأوكرانيا، وحثت موسكو على سحب قواتها المسلحة من أوكرانيا ووقف أعمالها العسكرية هناك فورا.وأوضحت أنها ستتخذ التدابير اللازمة لحماية مصالحها الأمنية، بما في ذلك تقديم الدعم لأوكرانيا، وحرمان روسيا من التعامل معها باعتبارها من الدول الأكثر رعاية.كما أوضحت أنها لن تشارك في اتخاذ الإجراءات ذات الصلة بانضمام بيلاروسيا إلى عضوية منظمة التجارة العالمية احتجاجا على دعمها لروسيا في غزوها لأوكرانيا.