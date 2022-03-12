رئيس الوزراء الكوري يزور تركيا وقطر لبحث التعاون في الطاقة والبنية التحتية

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يبدأ رئيس الوزراء الكوري "كيم بو كيوم" اليوم الخميس جولة تشمل كلا من تركيا وقطر، وتستهدف بحث توسيع التعاون الاقتصادي في مشروعات البنية التحتية والطاقة، بالإضافة إلى تطوير العلاقات الودية بين كوريا الجنوبية وكل من أنقرة والدوحة.وقال مكتب رئيس الوزراء أمس الأربعاء إن "كيم" سيزور تركيا من الخميس إلى السبت، قبل أن يتوجه إلى قطر يومي السبت والأحد.وفي أثناء وجوده في تركيا، سيحضر رئيس الوزراء الكوري حفل افتتاح جسر "كانا كالي 1915"، وهو أطول جسر معلق في العالم، بدعوة من الرئيس التركي. وقد تم تشييد الجسر بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الجمهورية التركية.وقامت شركات كورية، بما في ذلك "إس كيه إيكوبلانت" و"دي إل إي & سي"، ببناء ذلك الجسر بالتعاون مع شركات تركية.ومن المقرر أن يسافر "كيم" بعد ذلك إلى قطر ليلتقي بنظيره القطري "خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني" لمناقشة سبل تعميق المشاركة الشاملة بين البلدين.ومن المتوقع أن يكون التعاون الثنائي في مجال الطاقة من بين موضوعات المناقشة، في ضوء الاضطراب المتزايد في سوق الطاقة العالمية.وسوف يكون "كيم" أول رئيس وزراء كوري جنوبي يزور تركيا منذ تسع سنوات، وقطر منذ ثلاث سنوات.