هيون ديه موتور تفتتح أول مصنع لها في إندونيسيا

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تم افتتاح أول مصنع لشركة "هيون ديه موتور" في إندونيسيا، حيث تتطلع شركة صناعة السيارات الكورية إلى التوسع في منطقة جنوب شرق آسيا.وأقامت الشركة حفلا لافتتاح المصنع في مجمع "دلتا ماس" الصناعي خارج جاكرتا، أمس الأربعاء، بحضور الرئيس الإندونيسي "جوكو ويدودو" ورئيس الشركة "جونغ أوي سون".وفي كلمته، قال "جونغ" إن شركة "هيون ديه موتور" ستسهم في تحقيق هدف إندونيسيا المتمثل في بناء منظومة للسيارات الكهربائية، وتَحُوّل إندونيسيا، التي تعد رابع أكبر دولة من حيث عدد السكان، إلى لاعب رئيسي في السوق العالمية.وبعد افتتاح المصنع، تخطط الشركة لتوسيع وجودها بقوة في سوق جنوب شرق آسيا، حيث تتمتع الشركات اليابانية المصنعة للسيارات بحصة مهيمنة تزيد عن 70%.وسينتج المصنع السيارة "آيونيك 5" الكهربائية بالكامل، وتبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 150 ألف وحدة. كما قالت الشركة إنها ستستثمر 1.55 مليار دولار لتوسيع الإنتاج إلى 250 ألف وحدة سنويا.وتهدف الحكومة الإندونيسية إلى تحويل المركبات العامة إلى مركبات كهربائية، وتوفر مزايا جمركية وضريبية لمنتجي السيارات الكهربائية في البلاد.وستعمل شركة "هيون ديه" على التعاون مع شركة "إل جي" لحلول الطاقة لبناء مصنع لخلايا البطاريات في إندونيسيا.