وسائل الإعلام في كوريا الشمالية تمتنع عن تغطية إطلاق الأمس الصاروخي

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التزمت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية الصمت بشأن إطلاق بيونغ يانغ ما يبدو أنه صاروخ باليستي جديد عابر للقارات أمس الأربعاء.وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أمس إن كوريا الشمالية أطلقت ما يُفترض أنه صاروخ باليستي من منطقة "سون آن" في بيونغ يانغ في حوالي الساعة 9:30 صباحا، وقدرت أن عملية الإطلاق فشلت بعد وقت قصير من إقلاع الصاروخ، موضحة أن الصاروخ انفجر في الجو على ارتفاع يقل عن 20 كيلومترا.لكن وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، مثل وكالة الأنباء المركزية وصحيفة "رودونغ شينمون"، لم تذكرا الإطلاق. وعادة ما تقوم وسائل الإعلام الحكومية في الشمال بالإبلاغ عن عمليات الإطلاق ونشر الصور ذات الصلة في صباح اليوم التالي.ويبدو أن وسائل الإعلام الرسمية الشمالية امتنعت عن تغطية خبر الإطلاق حتى لا تعترف بأوجه القصور التكنولوجية التي أدت إلى فشل عملية الإطلاق.