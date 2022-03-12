زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب اليابان بالقرب من فوكوشيما

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ضرب زلزال قوي بلغ 7.3 درجة منطقة شمال شرق اليابان في وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء، مما أدى إلى إصدار تنبيه من حدوث موجات تسونامي، كما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من مليوني منزل.ووفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية، وقع الزلزال قبالة سواحل "فوكوشيما"، التي كانت قد شهدت كارثة نووية بسبب زلزال مماثل في عام 2011، وذلك في الساعة 11:36 من مساء الأربعاء على عمق 60 كيلومترا. وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية تحذيرا من إمكانية حدوث موجات تسونامي عاتية على ساحل المحيط الهادئ في محافظتي "مياغي" و"فوكوشيما"، لكن التحذير رُفع صباح الخميس.كما تسبب الزلزال في انقطاع التيار الكهربائي في شمال شرق وشرق اليابان، مما أثر على حوالي مليوني منزل.ووفقا لهيئة التنظيم النووي اليابانية، تعطلت عن العمل مضخات المياه الخاصة بأحواض تخزين الوقود المستهلك في اثنين من مباني المفاعل في محطة "فوكوشيما" النووية.وأفادت شبكة "إن إتش كي" بأن المضخات استأنفت عملها بعد حوالي ساعتين.