رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة لأول مرة منذ 3 أعوام لمحاربة التضخم

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رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة القياسي قصير الأجل لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وتوقع تنفيذ 6 زيادات أخرى في غضون هذا العام، وذلك في إطار مكافحة التضخم المتصاعد.وأعلن البنك المركزي الأمريكي عن أول زيادة في سعر الفائدة منذ ديسمبر 2018، وذلك عقب اجتماع للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أمس الأربعاء.وقررت اللجنة جعل النطاق المستهدف الجديد بين 0.25% و0.50%، بزيادة مقدارها ربع نقطة مئوية عن النطاق السابق الذي كان بين 0% و0.25%.وتوقع أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن يصل السعر الرئيسي للفائدة إلى حوالي 1.9% بحلول نهاية هذا العام، مما يشير ضمنيا إلى 6 زيادات أخرى بمقدار ربع نقطة لطل منها، كما توقعوا أن يرتفع المعدل إلى 2.8% بنهاية عام 2023، وهو ما يعني 3 أو 4 زيادات أخرى في العام القادم.ويأتي رفع سعر الفائدة وسط تصاعد التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 40 عاما.وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" في مؤتمر صحفي إنه إذا خلص البنك إلى أنه سيكون من المناسب تسريع رفع سعر الفائدة، فسوف يفعل ذلك.