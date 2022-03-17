الرئيس الكوري المنتخب يجري محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الأسترالي

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تحدث الرئيس الكوري المنتخب "يون صوك يول" عبر الهاتف مع رئيس الوزراء الأسترالي "سكوت موريسون" أمس الأربعاء، وناقش معه سبل توسيع العلاقات بين البلدين.وقالت "كيم أون هيه"، المتحدثة باسم "يون"، في إحاطة مكتوبة إن الرئيس المنتخب تحدث مع "موريسون" لمدة 25 دقيقة بدءا من الساعة 6 مساء.وخلال المكالمة، أعرب "يون" عن أمله في أن يعمل البلدان اللذان يشتركان في قيم الديمقراطية واقتصاد السوق، على تعزيز التعاون الجوهري في مختلف المجالات.واتفق الجانبان على زيادة التعاون في مجال حياد الكربون والفضاء ومجالات التكنولوجيا الفائقة الأخرى، من خلال توسيع العلاقات التي تم رفعها إلى مستوى المشاركة الاستراتيجية الشاملة العام الماضي، في الذكرى الستين على إقامة العلاقات الدبلوماسية.كما اتفق "يون" و"موريسون" على تعزيز التعاون في الجهود المبذولة لإنشاء سلاسل إمداد مستقرة للموارد، بما في ذلك المعادن الرئيسية.