واشنطن تعارض التفاوض مع كوريا الجنوبية بشأن حصة الصلب

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أعربت الممثلة التجارية الأمريكية "كاثرين تاي" عن معارضتها لبدء مفاوضات مع كوريا الجنوبية بشأن حصة استيراد منتجات الصلب الكورية الجنوبية. وقدمت "تاي" هذا الموقف أمس الأربعاء عندما زارت هي ووزير التجارة الكوري الجنوبي "يو هان كو" مصنع "إس كيه سيلترون" في ولاية "ميتشيغان"، وهو مصنع لإنتاج مواد أشباه الموصلات تابع لمجموعة "إس كيه" الكورية الجنوبية.وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة لديها أي نية للتفاوض مع كوريا الجنوبية، قالت "تاي" للصحفيين إن كوريا الجنوبية هي بالفعل في وضع أفضل من العديد من الدول الأخرى، وقد حصلت بالفعل على التسوية المناسبة. وأكدت أن كوريا الجنوبية كانت من أوائل الدول التي حصلت على التسوية من حيث رسوم استيراد الصلب والألومنيوم. وقالت أيضا إن نظام الحصص يسمح بالفعل باستيراد منتجات الصلب الكورية الجنوبية بدون رسوم جمركية، وهو ما لا يتم تطبيقه على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين الآخرين.وجاءت هذه التصريحات وسط جهود كورية لبدء مشاورات مع الولايات المتحدة لمراجعة البند 232 من قواعد الرسوم الجمركية على صادرات الصلب. وكان الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قد أبرم مؤخرا صفقات مع اليابان والاتحاد الأوربي لرفع الرسوم الجمركية المفروضة على منتجاتهم جزئيا.وفي عام 2018، تنازلت الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية على منتجات الصلب في كوريا الجنوبية. وبدلا من ذلك، طبقت حصة لتقييد كمية مواد الصلب المستوردة من كوريا إلى 70% من متوسط الشحنات بين عامي 2015 و2017، أي حوالي 2.7 مليون طن.