إصابات كورونا اليومية في كوريا تتجاوز 600 ألف

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سجل عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في كوريا رقما قياسيا جديدا، حيث تجاوز مستوى 600 ألف لأول مرة، مع ارتفاع عدد حالات الوفاة إلى مستوى قياسي جديد.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس إنه تم الإبلاغ عن 621 ألفا و328 إصابة طوال اليوم السابق، وقد تضاعف العدد اليومي تقريبا مقارنة بالأسبوع الماضي.ووصل عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى أعلى مستوى له حيث بلغ 429 وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات بسبب الإصابة بالفيروس في كوريا إلى 11 ألفا و481 حالة، وبلغ معدل الوفيات 0.14%.وانخفض عدد الحالات الحرجة بمقدار 85 مريضا ليصل إلى 1159، بينما بلغ عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في منازلهم حوالي 1.92 مليون شخص حتى الساعة 12 من صباح اليوم الخميس.