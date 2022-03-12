الحكومة الكورية تبحث تعديل مستوى كورونا ضمن الأمراض المعدية

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أعلن المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بلغ 621 ألفا و328 حالة طوال يوم أمس، منها 621 ألفا و266 حالة محلية المصدر، و62 حالة واردة من الخارج.وقد زاد هذا العدد بحوالي ضعفين مقارنة مع نفس اليوم من الأسبوع الماضي، عندما بلغ 327 ألفا و549 حالة.ويرجع السبب في هذه الزيادة الكبيرة إلى الاقتراب من ذروة هذه الموجة من الإصابات بالمتحور أوميكرون، إلى جانب إدراج عدد من الحالات التي كانت قد سقطت في اليوم الأسبق نتيجة لخلل في نظام الإحصاءات.وزاد عدد الوفيات بـ429 حالة أمس ليصل العدد المتراكم 11 ألفا و481 حالة.وقالت السلطات الصحية إنه مع الاقتراب من ذروة موجة العدوى بالمتحور أوميكرون، فإن نسبة الوفيات الناتجة عنه انخفضت لتبلغ مستوى الإنفلونزا الموسمية، وهو ما سيجعلها تبحث في تعديل مستوى كورونا ضمن الأمراض المعدية.الجدير بالذكر بأن كورونا تصنف في كوريا حاليا كمرض معدٍ من الدرجة الأولى، بحيث ينبغي الإبلاغ عنها حال حدوثها، ولكن إذا تم تخفيض مستواها فقد تحدث بعض التغييرات بشأن الإبلاغ عنها والدعم المقدم للنفقات الطبية.ومن المتوقع أن تنتهي الفترة الحالية من نظام التبادل الاجتماعي يوم 30 من هذا الشهر، وبالتالي فقد بدأت الحكومة الكورية في وضع خطة جديدة لتعديل النظام، حيث يُتوقع أن تقوم على الأرجح بتخفيف القيود، مثل عدد الأشخاص المسموح لهم باللقاءات وأوقات دوام المطاعم وغيرها من أماكن العمل.ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الخطة الجديدة يوم الغد الجمعة.