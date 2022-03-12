اكتمال عملية تشكيل لجنة تسلم الرئاسة

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اكتملت عملية تشكيل لجنة تسلم شؤون الرئاسة الكورية بعد اختيار جميع أعضائها في أقسامها السبعة، ومن المقرر أن تقيم اللجنة حفلة صباح الغد للإعلان عن انطلاقها رسميا.وصرحت "كيم اون هيه" المتحدثة باسم الرئيس المنتخب "يون صوك يول" اليوم بأن اختيار الأعضاء في أقسام الاقتصاد رقم 2، والعلوم والتقنية والتعليم، والرفاهية الاجتماعية والثقافة قد تمت، بما في ذلك اختيار البروفسور "لي تشانغ يانغ" في كلية الإدارة والهندسة في جامعة "كايست" كرئيس لقسم الاقتصاد رقم 2 المسؤول عن قطاع الصناعة، وبعضوية كل من البروفسور "وانغ يون جونغ" في جامعة "دونغ دوك"، والرئيس السابق لمجموعة إس كي للابتكار "يو اونغ هوان"، و"كو سان" رئيس معهد "تايد" اولذي كان أول مرشح ليكون رائدا فضاء كوريا.وفي قسم العلوم والتقنية والتعليم، تم اختيار "بارك صونغ جونغ" النائب البرلماني عن حزب "قوة الشعب" كرئيس، وبعضوية البروفسور "كيم تشانغ كيونغ" في جامعة "هان يانغ"، والبروفسور "نام كي تيه" في جامعة سيول الوطنية.وسوف يتولى رئاسة قسم الرفاهية الاجتماعية والثقافة النائبة البرلمانية "ليم إيه جا"، وسيكون أعضاؤها هم البروفسور "آن صانغ هون" في قسم الرفاهية الاجتماعية بجامعة سيول، والبروفسورة "بيك كيونغ ران" في كلية الطب في جامعة "صون كيون كوان" التي ظلت تطالب بوضع نظام لكيفية التعامل مع جائحة كورونا، ونائب عمدة سيول للشؤون السياسية "كيم دو شيك" الذي يعد من المقربين من رئيس اللجنة الرئاسية الانتقالية "آن تشول صو".كما تم تعيين النائبة السابقة للحزب "شين يونغ هيون" التي كانت تعمل رئيسة للجنة الحزبية للانتخابات الرئاسية الماضية.