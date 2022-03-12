انخفاض عدد حالات الزواج في كوريا إلى 193 ألفا

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انخفض عدد حالات الزواج في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي إلى ما دون مستوى 200 ألف، لأول مرة منذ بدء الإحصاءات ذات الصلة.وقال تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية إن السبب في هذا الانخفاض يرجع إلى انخفاض عدد السكان بشكل عام، وتغير الأفكار والقيم، إلى جانب تداعيات جائحة كورونا، وحذر التقرير من أن ذلك سيؤدي إلى تفاقم مشكلة انخفاض عدد المواليد الجدد.وأوضح التقرير أن عدد حالات الزواج في العام الماضي بلغ 193 ألفا بانخفاض تجاوز 20 ألفا بالمقارنة مع عام 2020 الذي كان قد شهد أكبر انخفاض لأول مرة منذ 49 عاما. وأشار التقرير إلى أن عدد حالات الزواج في كوريا كان قد انخفض إلى ما دون مستوى 300 ألف في عام 2016، ثم إلى ما دون 200 ألف بعد مرور 5 أعوام فقط.وقال التقرير إن انخفاض عدد حالات الزواج إلى أقل من 200 ألف جاء لأول مرة منذ بدء الإحصاءات ذات الصلة في عام 1970.وأرجع التقرير الأسباب الرئيسية في ذلك إلى انخفاض عدد الناس في الثلاثينيات من العمر، وتغير الأفكار حول الزواج، والمشاكل الاقتصادية، إلى جانب تأخير حفلات الزواج بسبب كورونا.كما انخفض عدد الأجانب القادمين من الخارج انخفاضا كبيرا بسبب جائحة كورونا، وهو ما أدى إلى انخفاض الزيجات متعددة الجنسيات بنسبة تزيد عن 14%.وأضاف التقرير أن موعد الزواج الأول صار متأخرا أيضا، حيث بلغ معدل عمر الزواج للرجال 33.4 عام، وللنساء 31.1 عام، بارتفاع يبلغ 0.1 عام للرجال و0.3 عام للنساء، مقارنة مع ما كان عليه قبل عام واحد.وانخفض أيضا عدد حالات الطلاق بنسبة 4.5% في العام الماضي مقارنة مع العام الأسبق، ليستمر في الانخفاض لعامين على التوالي.