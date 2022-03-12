تأثيرات محدودة على كوريا لرفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة

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قالت الحكومة الكورية الجنوبية إن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة سيؤثر بشكل محدود على السوق المالية المحلية، لكنها أكدت أيضا أنها ستتابع مختلف إجراءات التخفيف من القيود المتعلقة بصرف العملات الأجنبية تأهبا لحدوث حالة من عدم الاستقرار في السوق المالية، كما ستتحكم في حجم إصدار السندات الوطنية، مع تفيذ تعاون وثيق مع البنك المركزي في حالة زيادة التقلبات في السوق.جاء ذلك في اجتماع للاقتصاد الكالي عقده اليوم النائب الأول لوزير المالية والتخطيط "لي اوك وون"، بحضور عدد من ممثلي اللجنة المالية وهيئة المراقبة المالية والبنك المركزي، حيث قال إن قرار البنك المركزي الأمريكي الأخير متطابق مع التوقعات السابقة، كما أنه يعكس التطلعات إلى عقد مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا، وهو ما جعل الأسواق المالية الدولية تشهد اتجاهات مستقرة بما في ذلك ارتفاع أسعار الأسهم وارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة الدولار.لكنه أشار أيضا إلى صعوبة استبعاد احتمال عدم الاستقرار في السيولة النقدية عالميا إذا لم تقم روسيا بتسديد قروضها.وفيما يتعلق بأوضاع سوق الصرف داخل وخارج البلاد، قال إنه سيتابع وضع السيولة المحلية في العملات الأجنبية عن كثب تأهبا لحدوث حالة عدم يقين بشأن السيولة الدولارية العالمية.