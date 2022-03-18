المصابون بأوميكرون ينقلون العدوى لمدة تصل إلى 8 أيام

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قال المقر المركزي لمكافحة الأمراض في كوريا إن المرضى المصابين بالسلالة المتحورة "أوميكرون" يظلون ناقلين للعدوى لمدة تصل إلى 8 أيام بعد ظهور الأعراض.جاء ذلك الاستنتاج بناء على دراسة تحتوي على تحليل لحوالي 558 عينة من الأشخاص المصابين بأوميكرون، وهو ما يعني أنه بعد ثمانية أيام من ظهور الأعراض لا يوجد إمكانية تقريبا لانتقال العدوى.وأظهرت الدراسة أن الحاصلين على جرعتين أو أكثر من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا كانوا أقل تعرضا لخطر العدوى، مقارنة بمن لم يحصلوا على التطعيم بعد، كما أكدت أن الجرعات الثلاث من اللقاحات لديها فعالية في الوقاية من العدوى بين البالغين 18 عاما، وكذلك الذين تتجاوز أعمارهم 75 عاما.وسوف يشارك المقر المركزي لمكافحة الأمراض نتائج هذه الدراسة مع الباحثين في كوريا الجنوبية وخارجها.