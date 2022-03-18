سيول تواصل بحث طرق زيادة التعاون مع كواد

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية في سيول "تشيه يونغ سام" إن الوزارة تواصل دراسة سبل زيادة التعاون مع المنتدى الأمني الإقليمي الذي تقوده الولايات المتحدة، والمعروف باسم الحوار الأمني الرباعي، "كواد".وفي إحاطة دورية أمس الخميس، قال المتحدث إن كوريا الجنوبية استعرضت بالفعل الإجراءات المختلفة للتعاون مع أعضاء الحوار الأمني الرباعي.وحول ما إذا كانت كوريا الجنوبية ستنضم إلى هذا المنتدى الإقليمي الاستراتيجي، قال "تشيه" إنه يمكن لكوريا التعاون مع أي هيئة استشارية ما دامت تفي بمتطلباتها المتمثلة في الانفتاح والشفافية والشمول.وأضاف أن كوريا مستعدة للانضمام إلى أي شكل من أشكال التعاون إذا كان يخدم مصلحتها الوطنية ويسهم في السلام والازدهار في المنطقة وكذلك المجتمع الدولي.وكان الرئيس المنتخب "يون صوك يول" قد تعهد في حملته الانتخابية بأن تتعاون كوريا الجنوبية مع دول الحوار الأمني الرباعي بشأن اللقاحات وتغير المناخ والتقنيات الجديدة، وأن تسعى للانضمام تدريجيا إلى ذلك الإطار من العمل متعدد الأطراف.ويضم الحوار الأمني الرباعي كلا من الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والهند، ويُنظر إليه على نطاق واسع على أنه يهدف إلى التصدي لنفوذ الصين المتزايد.