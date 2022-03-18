الرئيس الكوري المنتخب يجري محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي

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أجرى الرئيس المنتخب "يون صوك يول" محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" أمس الخميس، حيث ناقش معه توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين.وقالت "كيم أون هيه"، المتحدثة باسم "يون"، إن الرئيس المنتخب تحدث مع رئيس الوزراء الهندي عبر الهاتف لمدة 20 دقيقة تقريبا. وأعرب "يون" في المكالمة عن أمله في تطوير المشاركة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين بمناسبة الذكرى الخمسين على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما في العام القادم.وشدد الرئيس المنتخب على أهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرا إلى الاحتمالات اللامحدودة التي تتيحها إمكانات النمو في الهند للعلاقات الثنائية، بالإضافة إلى كبر حجم السوق الهندية ووفرة القوة العاملة.وردا على ذلك، قال "مودي" إن مشاركة الهند مع كوريا الجنوبية مهمة للغاية وسط المخاطر الجيوسياسية المتزايدة، وأعرب عن أمله في تعميق العلاقات الودية الثنائية خلال فترة ولاية "يون". واتفق الجانبان على توسيع التعاون في مجال تغير المناخ والاقتصاد الأخضر ومجالات التكنولوجيا الفائقة.وتعد هذه هي المكالمة الخامسة بين "يون" وقائد أجنبي، بعد محادثاته مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا"، ورئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون"، ورئيس الوزراء الأسترالي "سكوت موريسون".وبذلك يكون "يون" قد تحدث مع قادة جميع الدول الأعضاء في المنتدى الأمني الرباعي "كواد" الذي تقوده الولايات المتحدة، ويضم الهند وأستراليا واليابان.