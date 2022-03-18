الحكومة الكورية تسمح لشركات السيارات الكبرى بدخول سوق السيارات المستعملة

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قررت الحكومة الكورية السماح لشركات السيارات الكبرى بالدخول إلى سوق السيارات المستعملة، على الرغم من معارضة تجار تلك السيارات.وعقدت لجنة مداولات تابعة لوزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة اجتماعا أمس الخميس، قررت فيه عدم تصنيف مبيعات المركبات المستعملة ضمن قائمة "الأعمال المعيشية" التي يجب حمايتها وقصر العمل فيها على الشركات الصغيرة.ويسمح هذا القرار عمليا للشركات الكبرى بممارسة أعمالها في سوق السيارات المستعملة.وقالت لجنة المداولات إنه بالمقارنة مع صناعة الخدمات وصناعة السيارات وقطع غيار السيارات، فإن قطاع المركبات المستعملة يمثل نسبة أقل من جملة الشركات والمشروعات الصغيرة، بينما كانت مبيعاتها السنوية أكبر، مما يعني أن هذه الشركات ليست "صغيرة" بما يكفي ليكون المجال ضمن قائمة "الأعمال المعيشية".ومع ذلك، أضافت اللجنة أنه يُتوقع حدوث بعض الأضرار للشركات الصغيرة في حالة دخول شركات صناعة السيارات الكبرى في البلاد، مثل "هيون ديه وكيا، ولذلك فإنه من الضروري وضع إجراءات مناسبة.