الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

فريق يون الانتقالي يتفقد وزارتيْ الخارجية والدفاع اليوم الجمعة

Write: 2022-03-18 10:47:14

فريق يون الانتقالي يتفقد وزارتيْ الخارجية والدفاع اليوم الجمعة

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يقوم الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب "يون صوك يول" بتفقد وزارتي الخارجية والدفاع اليوم الجمعة، قبل تحديد موقع المكتب الرئاسي الجديد.
ويعتزم أعضاء اللجنة الفرعية للتخطيط والشؤون الخارجية زيارة وزارة الخارجية في "كوانغ هوا مون" ومبنى وزارة الدفاع في "يونغ سان"، بعد ظهر اليوم الجمعة، حيث يتفقدون المباني عن كثب لاختيار أحدما بعد التشاور مع "يون".
وقد قرر الرئيس المنتخب "يون صوك يول" أمس الخميس في اجتماع مع فريقه الانتقالي نقل المكتب الرئاسي إما إلى مبنى وزارة الخارجية بالمجمع الحكومي وإما إلى مجمع وزارة الدفاع.
وكان "يون" قد تعهد بنقل المكتب الرئاسي في حالة انتخابه إلى المجمع الحكومي في "كوانغ هوا مون" في سيول.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;