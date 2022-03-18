فريق يون الانتقالي يتفقد وزارتيْ الخارجية والدفاع اليوم الجمعة

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من المقرر أن يقوم الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب "يون صوك يول" بتفقد وزارتي الخارجية والدفاع اليوم الجمعة، قبل تحديد موقع المكتب الرئاسي الجديد.ويعتزم أعضاء اللجنة الفرعية للتخطيط والشؤون الخارجية زيارة وزارة الخارجية في "كوانغ هوا مون" ومبنى وزارة الدفاع في "يونغ سان"، بعد ظهر اليوم الجمعة، حيث يتفقدون المباني عن كثب لاختيار أحدما بعد التشاور مع "يون".وقد قرر الرئيس المنتخب "يون صوك يول" أمس الخميس في اجتماع مع فريقه الانتقالي نقل المكتب الرئاسي إما إلى مبنى وزارة الخارجية بالمجمع الحكومي وإما إلى مجمع وزارة الدفاع.وكان "يون" قد تعهد بنقل المكتب الرئاسي في حالة انتخابه إلى المجمع الحكومي في "كوانغ هوا مون" في سيول.