تخفيف قيود التجمعات الخاصة واستمرار قيود ساعات العمل

Photo : YONHAP News

قررت الكورية الحكومة تخفيف القيود المفروضة على الحد الأقصى للتجمعات الخاصة من 6 أشخاص إلى 8 أشخاص، لكنها ستبقي على القيود المفروضة على ساعات عمل المطاعم والمقاهي عند الساعة 11 مساء.وأعلن وزير الصحة "كوان دوك تشول" عن قواعد التباعد الاجتماعي المعدلة اليوم الجمعة في بداية اجتماع للحكومة بشأن الاستجابة لفيروس كورونا. وسوف تدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الاثنين القادم.وقال الوزير "كوان" إن المخاطر المتوقعة تمنع من تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي بدرجة كبيرة، في ضوء الانتشار السريع للسلالة المتحورة "أوميكرون" والعبء المتزايد على النظام الطبي وعدم بلوغ الموجة الحالية لذروتها في الوقت المتوقع.وقد أبلغت كوريا الجنوبية عن أكثر من 621 ألف حالة إصابة جديدة أمس الخميس، وهي أكبر حصيلة يومية منذ بدء تفشي المرض قبل عامين.