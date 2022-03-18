مقرر حقوق الإنسان يدعو الصين وروسيا لعدم إعادة اللاجئين الشماليين لبلادهم

Photo : YONHAP News

حث مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية كلا من الصين وروسيا على عدم إعادة الكوريين الشماليين الهاربين إلى بلادهم.وأوضح تقرير بثه راديو آسيا الحرة اليوم الجمعة، أن "توماس أوجيا كوينتانا" وجه هذه الدعوة في تقرير سيرفعه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين القادم، حيث دعا الصين وروسيا إلى الالتزام بالمبدأ القانوني الدولي الخاص بـ"عدم الإعادة قسرا"، والذي بموجبه لا ينبغي إعادة أي شخص إلى بلد يواجه فيه خطر التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة.وقال "كوينتانا" إن الهاربين من كوريا الشمالية يواجهون انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان عند ترحيلهم قسرا، مشيرا إلى أن حوالي 1500 هارب من كوريا الشمالية محتجزون في الصين كمهاجرين غير شرعيين، وهم معرضون لخطر الإعادة القسرية إلى بلادهم.يُذكر أن موقف الصين يتلخص في أن مبدأ عدم الإعادة القسرية لا ينطبق على الهاربين من كوريا الشمالية، لأنها تعتبرهم مهاجرين غير شرعيين وليسوا لاجئين.